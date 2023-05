Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schwerer Raub und Beihilfe wird drei jungen Männern in einem Verfahren am Amtsgericht vorgeworfen. Sie sollen im November 2020 in Speyer-West ihr Unwesen getrieben haben. Einer der Geschädigten soll eingeweiht gewesen sein.

Der Anklage und Zeugenschilderungen zufolge war es schon dunkel am 21. November 2020, als sich drei Jugendliche an einem Automaten in der Heinrich-Heine-Straße in Speyer Zigaretten holten. Kurz darauf