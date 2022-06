Mit einer lange To-do-Liste und der Zuversicht, das in der Stadt Speyer hinzukriegen, ist Bürgermeisterin Monika Kabs mit Sportamtsleiter Christian Seitleben aus Berlin zurückgekehrt. Dort nahmen sie an einem Workshop für die Gastgeberkommunen im Vorfeld der Special-Olympics-Weltspiele 2023 in der Hauptstadt teil.

Themen seien noch die Gewinnung lokaler Sponsoren, Barrierefreiheit, Kommunikation in leichter Sprache, medizinische Versorgung, Verpflegung, Transport zwischen dem Flughafen Frankfurt für die erwart 29 Sportler einschließlich Begleitung aus Ruanda.

Teambildung

Die Afrikaner nehmen mit Leichtathleten, Fußballern und Bocciaspielern teil. Kabs denkt an das Bantz-Stadion und den Sportpark des FC 09 als Trainingsstätte. Geringstes Problem sei ein städtischer Empfang, Auch einen Fackellauf soll’s geben.

Nach der Sommerpause möchte sie ein erfahrenes Team aus Vereinen Rundem Tisch Inklusion, Behindertenbeauftragtem und Stadtsportverband um sich wissen.