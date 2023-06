Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Claus Majolk (54) ist der Speyerer bei den Special-Olympics-Weltspielen der Menschen mit geistiger Behinderung in Berlin. Der Headcoach Tennis von Team Deutschland berichtet täglich für unsere Zeitung.

Nichts geht mehr an diesem Freitag: „Ich bin jetzt in der Messe Berlin“, sagt Majolk: „Man, ist das laut hier.“ Der Grund: In der Hauptstadt regnet es seit vielen Stunden ununterbrochen: