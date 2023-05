Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein neuer Schulabschluss in Speyer: Der erste Abiturjahrgang des Wirtschaftsgymnasiums an der berufsbildenden Johann-Joachim-Becher-Schule hält stolz seine Zeugnisse in den Händen. Absolventinnen und Lehrer schwärmen vom praktischen Bezug. Unter anderem gelinge es mit dem neuen Wissen, Zusammenhänge im Alltag besser einzuordnen.

Das Wirtschaftsgymnasium der Johann-Joachim-Becher-Schule ist in der Pandemie-Zeit „groß“ geworden. Dass die Schule auf praktischen Bezug viel Wert lege, habe den Schülern