Berufsbildende Schule: An den sogenannten Wahlschulen sind 17 Abiturienten, sowie neun Absolventen mit Fachhochschulreife und 32 mit Mittlerer Reife verabschiedet worden. Dazu kamen sieben Absolventen der Fachschule für Luftfahrttechnik und fünf der Fachschule für technische Betriebswirtschaft. Die Berufsschulen in Zusammenarbeiten mit Betrieben haben zahlreiche Absolventen hervorgebracht: zwölf Maschinen- und Anlagenführer (Geehrte jeweils mit Note 1 vor dem Komma: Vera Schäfer), 18 Fluggerätemechaniker (Felix Milch), zehn Maßschneiderinnen (Alina Wangerl, Jana Fahroß, Mia Bäcker), 24 Kraftfahrzeugmechatroniker (Norhair Karabit, Marvin Denk, Marco Strubel), 62 Kaufleute im Einzelhandel und Verkäufer (Fritz Schultz, Jannis Freunscht, Jaime Pinkall, Patrick Maurer), neun Friseure, zehn Kaufleute im Großhandel (Kilian Sturm, Philipp Czech, Mark Steinhilper), 35 Medizinische Fachangestellte (Celine Müller, Michelle Hoock), 35 Kaufleute für Büromanagement (Gina Hösel, Michelle Volandt und Chiara Fiorellino).

Pfalz-Kolleg: Vier Frauen und fünf Männer haben das Abiturzeugnis erhalten. Für ihre Leistungen in den Fächern Ethik und Geschichte wurde Elizabeth Schatz geehrt.

Integrierte Gesamtschule: Sechs Schülerinnen und neun Schüler haben die Schule nach Klassenstufe 9 mit der Berufsreife verlassen, 30 junge Männer und 22 junge Frauen mit der Mittleren Reife nach Klassenstufe 10. Aus dieser machen 58 Schüler in der gymnasialen Oberstufe weiter. Bei der Abschlussfeier in der Stadthalle wurden am Freitag für soziales Engagement Laura Stuhlfauth, Kathy Roth und Ronja Fischer geehrt, für die besten Zeugnisse Maike Bohland, Mario Brechtel und Milena Kussmaul.

Edith-Stein-Realschule: 57 Schülerinnen haben nach einem Gottesdienst in St. Bernhard auf dem Schulhof ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Alessia Costanzo erhielt den Preis der Ministerin, dazu gab es Ehrungen für die Klassenbesten Leonie Bayer (10a) und Vanessa Kwiatkowska (10b).

Burgfeldschule: Von 22 weiblichen und 23 männlichen Absolventen erhielten Kinar Youssef (9a), Lukas Nord (10b) und Dion Muji Bücher-Gutscheine für die besten Zeugnisse.

Realschule plus Siedlungsschule: Abschluss wird am Freitag gefeiert.

Nikolaus-von-Weis-Realschule: 36 Zehnt- und fünf Neuntklässler haben die Schule verlassen. Buchpreise der Ministerin gingen an Daryana Dost und Emily Rippberger, den Physikpreis erhielt Daryana Dost.

Realschule plus Dudenhofen/Römerberg: 20 Absolventen sind feierlich mit der Berufsreife, 40 mit der Mittleren Reife verabschiedet worden. Preisträger waren Nadine Blau (9c) und Baraah Alabdullah (10a) für ihr besonderes Engagement, Simona Ristanovic (Klasse 10b) für ihre außerordentliche schulische Entwicklung, zudem die jeweils Klassenbesten Ali Rukaeh (9c), Max Hellmann (10a) und Simona Ristanovic (10b).

Realschule plus Lingenfeld: Von 18 männlichen und sieben weiblichen Abgängern wurden zwei besonders geehrt: Amena Akash für die beste Mittlere Reife, ihre Physik-Leistungen und ihren beispielhaften Einsatz an der Schule, Emanuel Botofei für den besten Abschluss der Berufsreife.

Johann-Heinrich-Pestalozzischule: Vier weibliche und drei männliche Absolventen sind schon Ende Juni feierlich verabschiedet worden.