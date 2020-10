Drei Mannschaften hat der 1. SC Rhein-Pfalz Speyer für die Anfang Oktober gestartete Snooker-Saison gemeldet. Ein Team tritt in der sogenannte Ersatzbank-Liga an, die beiden anderen in der Oberliga. Gleich zum Auftakt gewann Speyers erste Vertretung gegen die eigene zweite 4:2.

Punktehamster Kadric

Antonio Aguado Rodriguez und Resad Kadric punkteten beim Sieger jeweils doppelt, Bernd Leibrock sowie Roger Weber beim Unterlegenen.

Nach dem 3:3 beim 1. SC Mayen-Koblenz IV, zu dem Kadric (2) und Aguado-Rodriguez beitrugen, belegt Rhein-Pfalz ungeschlagen Platz drei. Speyer II verlor auch zuhause gegen Mayen-Koblenz VI 1:5. Wieder holte Leibrock einen Punkt.