Nach dreijähriger Pause wegen Schneemangels 2020 und Corona 2021 richtete der SC Speyer seine traditionellen Rennen um Punkte des Deutschen Ski-Verbandes aus: Dom- (Riesenslalom) und Walter-Zimmermann-Pokal (Slalom) bei besten Bedingungen in Todtnauberg.

Bei Kaiserwetter gingen am Samstag im Riesenslalom 51 Jugendliche und Aktive sowie 43 Schüler an den Start. Am Sonntag zählte der SC je 43 Teilnehmer. Für Speyer begaben sich in beiden Altersklasse