Carl Mbassas Anweisung an seine Athleten ist kurz und eindeutig. „Ein Sieg ist Pflicht“, betont der Trainer der Ahorn Camp BIS Baskets Speyer vor dem Heimspiel am Samstag, 2. März, ab 19.30 Uhr gegen das Team Ehingen Urspring.

Mit dem zehnten Saisonsieg wollen die Gastgeber ihre Chance auf die Aufstiegsrunde in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB wahren. Allerdings haben die Schwaben bei ihrer 88:95 (43:50)-Niederlage in der Vorrunde den Speyerern das Leben lange sehr schwer gemacht. „Die Mannschaft der Ehinger ist gefährlich. Von ihrem Leistungsvermögen gehört sie sicher nicht in die untere Tabellenregion“, sagt Mbassa über den Drittletzten der Rangliste und ergänzt: „Das wird ein interessanter Vergleich.“

Starkes Duo

Die Gäste aus dem Alb-Donau-Kreis wollen auch in der kommenden Saison in der ProB um Punkte kämpfen. „Wir befinden uns mitten im Abstiegskampf und nehmen ihn mit vereinten Kräften an“, haben die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft angekündigt. Taktgeber im Team von Trainer Johannes Hübner ist der Finne Valtteri Mervola, der effektivste Akteur Vincent Neugebauer.

„Ihn halte ich für einen der besten Center in der Liga“, erklärt der BIS-Coach und bereitet seinen 2,12 Meter großen Schützling David Aichele sowie Powerforward Marko Dordevic auf Kräfte zehrende Duelle unter den Körben vor. Trotz der jüngsten Auswärtsniederlagen in Oberhaching und bei der Orange Academy in Ulm sind die BIS Baskets optimistisch vor dem Kräftemessen in der PSD Bank-Halle Nord.

„Wir haben ein kleines Tief durchschritten und wollen nun vor unseren Fans wieder Fahrt aufnehmen“, erklärt Mbassa.