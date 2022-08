Mit seiner künstlerischen Idee „Emil der Regenwurm“ gewinnt der Bildhauer Siegfried Keller aus Harthausen den ausgelobten „Kunst am Bau-Wettbewerb“ für die Kindertagesstätte „Am Rennweg“ in Alzey. Siegfried Keller, der schon mehrere „Kunst am Bau-Wettbewerbe“ in Rheinland-Pfalz gewann, überzeugte die Jury mit seiner Idee und seinem Gesamtkonzept. Er setzte sich bei der finalen Entscheidung gegen zwei Mitbewerber durch. „Die Themenbezogenheit, die Materialauswahl und die Gestaltung der Oberfläche überzeugten bei dem Entwurf. Durch die Aufnahme der Farben aus dem Zoar-Logo in den typischen Ringen des Regenwurms sowie die Wahl des aus Rheinland-Pfalz stammenden Sandsteins, wird ein besonderer Bezug zur Kita und der Region hergestellt“, so heißt es in der Begründung der Jury.