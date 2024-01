Nachdem Oberligist TuS Mechtersheim am Samstag beim baden-württembergischen Klassenpendant 1. CfR Pforzheim 2:4 verlor, gab es bei Landesligist SGM Massenbachhausen am Sonntag einen 5:0-Erfolg. Schon vor der Pause schossen Maximilian Krämer (33.) und Josip Saravanja (44.) den TuS in Front, nach acht Wechseln, die der neue Coach Muhammet Akagündüz zur Pause vornahm, trafen Felix Brand (54.), Mert Özkaya (72.) und Semi Bahran (83.).

Kaan Özkaya fehlt

Am Samstag brachte Can Güney den TuS in Führung (53.). Nachdem Pforzheim im Gegenzug ausglich, traf Güney zum 2:1 (59.). Ein Doppelschlag (64., 66.) brachte die Wende, ehe Pforzheim per Strafstoß den 4:2-Endstand besiegelte (86.). Akagündüz war zufrieden mit der gezeigten Leistung: „Trotz der wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten und schwieriger Platzbedingungen, hat das Team die Vorgaben mit großem Willen versucht, umzusetzen. Vieles hat geklappt. Es gibt noch Verbesserungspotenzial, wenn man sieht, wie die Gegentore gefallen sind. Aber das sind Dinge, die trainierbar sind, und wir haben noch fünf Wochen Zeit.“ Kaan Özkaya fehlte, weil er am Mittwoch einen Schlag abbekam, steige aber nun wieder ein.