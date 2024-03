Ein Zuschuss der Lotterie Glücksspirale ermöglicht dem Seniorenzentrum St. Martha neue Angebote in seiner Sozialbetreuung.

Es heißt „Qwiek.up“, sieht aus wie ein Projektor auf Rädern und bietet seit einigen Wochen den Bewohnern des Caritas-Altenzentrums St. Martha eine besondere Unterhaltung. Das mobile Gerät wirft Videosequenzen mit Bild und Ton an die Wand oder die Decke über einem Pflegebett und simuliert so zum Beispiel einen Waldspaziergang oder einen Stadtbummel – ein Fortschritt in der Arbeit mit den Bewohnern, wie Einrichtungsleiterin Gudrun Wolter betont. Angehörige, die weiter entfernt wohnen, können Bilder oder Videos von sich auf einen USB-Stick speichern und sind so virtuell „zu Besuch“. Zuletzt wurde dank dem „Qwiek.up“ ein André-Rieu-Konzert für eine Gruppe von Bewohnern übertragen. Die Glücksspirale hat das Gerät mit 5720 Euro bezuschusst, teilt die Einrichtung mit.