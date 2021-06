Etwas zurück ging es für die Segelflieger der Region am Wochenende in den Bundesligen. In der Onlineliga belegt die SFG Giulini/Ludwigshafen nach sieben Runden Platz 20. Dieter Bartek aus Otterstadt und Uwe Melzer (Speyer) trugen die meisten Zähler bei.

In der neuen We-Glide-Liga nehmen sie unter dem Namen Segelflugparadies Dannstadt nun Rang acht ein.