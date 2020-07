Bundesligist SFG Giulini/Ludwigshafen arbeitet weiter an der Rückkehr in die Top Ten, verbesserte sich nach der neunten Runde immerhin auf Platz 14 der Gesamtwertung. Zu Rang 15 am Wochenende trugen Dieter Bartek aus Otterstadt (103,78 Punkte) und der Speyer Uwe Melzer (102,72) mit den besten Leistungen ihrer Mannschaft bei.