Sebastian Kinsler (33) übernimmt zur nächsten Hallenrunde das Traineramt bei den Pfalzliga-Handball-Herren des TuS Heiligenstein. Mit dem B-Lizenz-Inhaber, aktuell noch beim VTV Mundenheim in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar als Co-Trainer von Steffen Schneider im Einsatz, kommt ein Heiligensteiner Eigengewächs zurück zum TuS.

Kinsler erlernte in der Jugend beim TuS das Handballspiel und ging in der ersten Mannschaft sieben Jahre lang auf Torejagd in der Verbandsliga, unterbrochen von einem zweijährigen Engagement beim Pfalzligisten TSV Iggelheim. Trotz seiner jungen Jahre sammelt Kinsler seit 16 Jahren Erfahrungen im Trainergeschäft.

Drittligaerfahrung

Von 2008 bis 2016 betreute er beim TuS zahlreiche Jugendmannschaften in allen Altersklassen. Als Co-Trainer von Steffen Schneider trug er in drei Jahren zum Aufstieg der Herrenmannschaft in die Pfalzliga bei. Seit 2020 wirkt er als Torwart- beziehungsweise Assistent in Mundenheim (Oberliga, 3. Liga).