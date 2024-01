Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

13 Schüler der Jakob-Reeb-Schule haben am Mittwoch bei der jährlichen Fischinventur des Großaquariums mitgemacht. Wie die Kinder sich als Aquaristen bewiesen haben – und wie es mit dem Sealife im neuen Jahr weitergeht.

13 Schüler der Jakob-Reeb-Schule in Ottersheim haben sich am Mittwoch bei der jährlichen Fischinventur des Großaquariums beteiligt. „Wisst ihr alle, was ihr heute machen müsst?“,