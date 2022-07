Dass es in Speyer mit dem Dom und den SchUM-Stätten mittlerweile zwei Unesco-Welterbestätten gibt, sollen Autofahrer auch von der Autobahn aus schon sehen können. Die Stadt will prüfen, ob Hinweisschilder an der A61 machbar sind.

Hintergrund des Vorhabens ist ein Antrag der Stadtrats-Kooperation aus CDU, Grüne und SWG, die für eine bessere überregionale Wahrnehmung auch der SchUM-Stätten in Speyer sorgen will. Für den Speyerer Dom, der bereits seit 1972 Welterbe ist, gibt es solche Hinweisschilder bereits. Für die SchUM-Stätten in Speyer, die gemeinsam mit denen in Worms und Mainz seit vergangenem Jahr Welterbe sind, sollen nun Schilder folgen. „Es ist unsere Ehre, unser Stolz und unsere Verantwortung, das publik zu machen“, argumentierte CDU-Fraktionssprecher Axel Wilke.

Laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sei die Beschilderung entlang der Autobahn „sehr restriktiv“. Die Stadt wolle prüfen, welche Möglichkeiten bestünden, neue Schilder anzuschaffen oder den Bestand zu erweitern.