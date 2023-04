Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der letzten Doppelrunde der Saison in der 2. Bundesliga Süd hat die SG Speyer-Schwegenheim gegen die Tabellennachbarn OSG Baden-Baden II und SC Ötigheim 3,5:4,5 verloren, was vermeidbar war.

Von Anfang an stand das Wochenende unter einem schlechten Stern: Aufgrund überfüllter Züge gelang Großmeister Antonios Pavlidis die Anreise aus den Niederlanden nicht. Zwei Spiele auf