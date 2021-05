Ein bisschen mehr Normalität herrscht ab Montag für Kita-Kinder und Schüler in der Domstadt: Sie können in den Wechselunterricht und den Normalbetrieb zurückkehren. Möglich machen das die gesunkenen Infektionszahlen. Für die Schulen ist eine wichtige Frage aber noch nicht geklärt.

So viel ist klar: Die Schulen haben mittlerweile Übung in der Umstellung vom Fern- auf den Wechselunterricht. Auch bei kurzfristigen Ansagen und Vorgaben von Land und Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) haben sie das möglich gemacht. „Für uns ist jetzt entscheidender, wie es nach Pfingsten weitergeht“, erklärt Hartmut Loos, Schulleiter am Speyerer Gymnasium am Kaiserdom (GaK). Die Frage ist, ob dann in den Präsenzunterricht zurückgekehrt werden kann.

Die Pfingstferien in Rheinland-Pfalz dauern in diesem Jahr vom 25. Mai bis einschließlich 2. Juni. Eine Woche Unterricht steht an den Speyerer Schulen bis dahin also noch an. „Wir machen den Wechselunterricht normalerweise wöchentlich“, sagt Loos. Weil bis zu den Ferien aber nur noch eine Woche bleibe, habe man sich am GaK kurzfristig dafür entschieden, das anders zu handhaben: Während eine Schülergruppe nun an zwei Tagen nächste Woche in das altsprachliche Gymnasium kommt, sind die anderen drei Schultage für die zweite Gruppe vorgesehen.

Fünf Werktage unter 165

„Wir hatten schon damit gerechnet, dass wir wieder in den Wechselunterricht vor Ort gehen“, so Loos. „Die Zahlen haben in den vergangenen Tagen ja gut ausgesehen.“ Für die älteren Schüler hätte es der Schulleiter aber für sinnvoller erachtet, in der Woche bis zu den Ferien im Fernunterricht zu bleiben. „Je jünger die Schüler sind, desto besser ist es, wenn sie früher in die Schule zurückkommen“, meint Loos.

Möglich ist der Wechselunterricht, weil der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Domstadt fünf Werktage infolge unter der Marke von 165 gelegen hat. Maßgeblich sind laut Stadtverwaltung dafür die Werte vom Robert-Koch-Institut (RKI), die gegenüber den Zahlen vom Landesuntersuchungsamt (LUA) einen Tag zeitverzögert sind. Steigt der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über den Schwellenwert, müssen Schüler und Lehrer in den Fernunterricht zurückkehren.

Regelmäßige Tests

„Die Stadt hat bereits alle Schulleiterinnen und Schulleiter informiert, sodass entsprechende Vorbereitungen für Montag getroffen werden können“, wird Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Monika Kabs (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert. „Damit die Schülerinnen und Schüler möglichst lange von dem Präsenzunterricht profitieren und nicht direkt nach den Pfingstferien wieder in den Fernunterricht gehen müssen, ist es wichtig, dass auch in den Schulen die verstärkten Hygienemaßnahmen wie umfassende Testungen unbedingt durchgehalten werden sollten, um nicht einen Ausbruch eines Infektionsgeschehens zu riskieren.“ Am GaK etwa wird laut Loos weiterhin zweimal die Woche, montags und mittwochs, getestet. Regelmäßige Tests gibt es auch für das Personal in den städtischen Kitas, wie Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) erklärte. Auch die Kitas können am Montag in den Regelbetrieb gehen.