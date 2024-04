Der SC Speyer trat bei der Sportwoche in Hochkrimml (Österreich), der größten alpinen Rennsportveranstaltung im Amateurbereich des Deutschen Skiverbandes (DSV), als Organisator auf.

Thomas Schneck zeichnete für die Ausrichtung der Jugend- und Aktivenwettbewerbe verantwortlich. Alexander Lieb kümmerte sich um die Unter-Sechs- bis Zwölfjährigen. Insgesamt gingen pro Tag bis zu 580 Rennläufer aus ganz Deutschland auf drei verschiedenen Strecken an den Start. Bei Jugend und Aktiven holten sie den aus Schneemangel im Schwarzwald abgesagten Dom- sowie den Walter-Zimmermann-Pokal nach.

Beachtliche Ergebnisse

Zudem fuhren sie den Rheinland-Pfalz-Pokal im Slalom und Riesenslalom aus. Die Starter des SC Speyer erreichten in allen Altersklassen beachtliche Ergebnisse. Es gingen zwölf Kinder, fünf Schüler und sieben Aktive auf die Piste. In der so genannten Arge-Cup-Wertung, welche mehrere Rennen der Saison umfasst, erreichten sie ebenfalls vordere Plätze.

Ergebnisse

Rheinland-Pfalz-Wertung, Riesenslalom, U6: 1. Marie Kurz, U8: 1. Anne Chatterjee; 1. Xaver Kühner, 2. Theo Kurz, U10: 2. Nika Schöne, 3. Amilia Schappert; 1. Alexander Kühner, U12: 1. Charlotte Atlagic; 2. Leo Höller, 3. Maximilian Kühner; U14: 1. Anna Rödelsperger; 1. Henrik Preiß, U16: 2. Polina Penkova; 1. Elias Porsche, 2. David Chatterjee; U18: 1. Frederic Rödelsperger, 2. Lukas Porsche, Damen: 1. Nele Hundinger, 2. Marlene Stepp, Herren: 1. Til Hundinger, 2. Adrian Atlagic

Slalom, U8: 1. Anne Chatterjee, 2. Felia Schappert; 1. Xaver Kühner, 2. Theo Kurz, U10: 1. Amilia Schappert; 1. Alexander Kühner, U12: 1. Charlotte Atlagic; 2. Maximilian Kühner, U14: 1. Anna Rödelsperger; 1. Henrik Preiß, U16: 2. Polina Penkova; U18: 1. Frederic Rödelsperger, 2. Lukas Porsche, 1. David Chatterjee, Damen: 1. Marlene Stepp, Herren: 2. Til Hundinger, 3. Adrian Atlagic

Arge-Cup-Wertung, U14: 5. Henrik Preiß, U16: 4. Elias Porsche, 5. David Chatterjee, U18: 3. Frederic Rödelsperger, 6. Lukas Porsche, Damen: 5. Nele Hundinger, 7. Marlene Stepp, Herren: 2. Adrian Atlagic, 3. Til Hundinger, 5. Paul Kroeger