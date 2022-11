Ein Austausch großer Armaturen im Wassernetz in der Jahnstraße in Speyer-Süd kann in den kommenden Tagen Eintrübungen des Wassers mit sich bringen. Das teilen die Stadtwerke (SWS) mit. Ab Mittwoch, 16. November, müssen demnach mehrere Geräte aus den 1960er Jahren in einem Schacht erneuert werden. Dafür müssten vier Leitungen mit 300 bis 600 Millimeter Durchmesser vom Netz getrennt und entleert werden. Die Versorgung sämtlicher Abnahmestellen bleibe gewährleistet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche. In dieser Zeit könne es zu gesundheitlich unbedenklichen Trübungen im Trinkwasser kommen.