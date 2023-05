Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rennsportler der RG Speyer haben coronabedingt in der Saison 2021 insgesamt nur 18 Regatten besucht. Darunter zählten auch einige im Ausland: Linz, Österreich, Bieler See, Schweiz, die Orta-Lake Challenge in Italien und die Junioren-Weltmeisterschaft in Plovdiv, Bulgarien.

Insgesamt starteten 64 Speyerer auf Regatten. Davon legten 39 am Siegersteg an. Es schlugen 61 erste, 89 zweite und 64 dritte Plätze zu Buche. Die Gesamtsiegzahl steht jetzt bei 3823 Erfolgen. Die