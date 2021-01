Erst im Sommer veröffentlichte die Capella de la Torre ihr neues Album „Earth Music“ und schloss damit ihren Zyklus der vier Elemente nach Wasser, Feuer und Luft ab. Dabei setzt das Ensemble mit dieser musikalischen Widmung ein Zeichen gegen die Bedrohung unserer Erde und bettet Renaissance- und Barockmusik in aktuelles Zeitgeschehen. Seit der Gründung des Ensembles im Jahr 2005 hat sich die Capella de la Torre als eines der führenden Ensembles für Alte Musik und historische Aufführungspraxis etabliert. Ihre Projekte verfolgen stets das Ziel, historische Musik für die Ohren der Jetzt-Zeit aufzubereiten. Im Programm der Schwetzinger SWR Festspiele präsentieren sie als Residenzensemble spannende Kooperationen.

Mit ihrem ersten Schwetzinger Konzert zeigen die Capella de la Torre ihre Experimentierfreudigkeit. In ihrem Projekt „Dimensions – Polyphonie und Karate“ werden dafür zwei unterschiedliche Ausdrucksformen – Karate Shotokan und polyphone Musik von Josquin Desprez – kombiniert. Mit dem Atem als Basis erschaffen die beiden Elemente einen neuen Raum – sozusagen eine weitere Dimension.

In ihrem zweiten Konzert lädt die Capella de la Torre gemeinsam mit Chorwerk Ruhr in die Dreifaltigkeitskirche in Speyer ein. Aufgeführt wird Musik aus der Sammlung „Florilegium Portense“, die dem Thomaskantor Johann Sebastian Bach gewissermaßen als Katechismus der Musik diente. Kombiniert werden diese vielfach unbekannten Werke mit zeitgenössischer Vokalmusik

Ihre Vorliebe für den Dialog zwischen den Kunstformen zeigt die Capella de la Torre auch in ihrem dritten Konzert in Schwetzingen. Mit Hanns Zischler – bekannt aus Film und Fernsehen – haben sie einen erfahrenen Sprecher zur Seite, der zu den musikalischen Werken aus der Renaissance Poesie und Prosa zum Thema „Schatten“ vortragen wird.

Info