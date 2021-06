Wunder, Faszination, verwirklichte Träume: Unter diese Schlagworte stellte am Freitag Alexander Schubert, der Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Pfalz, die kommenden Ausstellungsprojekte seines Hauses. Es führe damit die Grundlinien seiner Ausstellungsarbeit fort. Die ab heute zu sehende Schau „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“ steht für Regionalgeschichte im internationalen Kontext und thematisiert das Wunder der deutsch-französischen Freundschaft nach Jahrhunderten voller Kontroversen. „Expedition Erde. Im Reich von Maulwurf und Regenwurm“ setzt am 10. Oktober 2021 die Reihe der Mitmachausstellungen für die ganz Familie fort und widmet sich der Faszination der Lebenswelt in der Erde, im Humusboden. „Verwirklichte Träume“: Dafür steht der Aufstieg der Dynastie der Habsburger im Mittelalter. Ihnen ist die Landesausstellung ab Herbst 2022 gewidmet. Es ist die erste große Ausstellung, die sich ganz diesem Geschlecht widmet, wenige Meter entfernt von den Gräber Rudolfs von Habsburg und seines Sohnes Albrecht im Dom.