„Mutmaßlicher Fahrraddieb in flagranti ertappt“ titelt die Speyerer Polizei über eine Meldung aus der Remlingstraße. Dort haben nach Angaben der Beamten am Montag gegen 17.35 Uhr Zeugen verdächtige Personen gemeldet, die ein abgeschlossenes und hochwertiges Pedelec in eine Tiefgarage tragen. Vor Ort hätten die Polizisten demnach einen 19-Jährigen samt Winkelschleifer erwischt, der die Tiefgarage gerade verlassen habe. Er habe den Beamten gegenüber widersprüchliche Angaben gemacht. Ihre Ermittlungen führten demnach zu einem weiteren Mann im Alter von 34 Jahren. Beide Männer warte ein Strafverfahren. Die Beamten stellten das schwarze Pedelec der Marke Cube im Wert von rund 4000 Euro sicher und suchen den Eigentümer, der es mit entsprechenden Nachweis abholen könne.