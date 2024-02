Nach fast fünf Jahren Pause nimmt die 1986 gegründete Vortragsreihe „Begegnung mit der Antike – und mehr ...“ ihre Aktivitäten wieder auf.

Der 115. Vortrag in der Reihe findet am Mittwoch, 20. März, 19.30 Uhr, im Gymnasium am Kaiserdom, Große Pfaffengasse 6, statt. Stefan Kipf, seit 2006 Universitätsprofessor für Didaktik der Alten Sprachen an der Humboldt-Universität Berlin, spricht zum Thema „Ovids Metamorphosen werden überall gelesen oder: Wie macht man einen Schulklassiker?“ Ziel des Vortrags ist es laut Kipf, einen historischen Überblick über die Bedingungen zu geben, unter denen dieser lateinische Text ab dem 18. Jahrhundert kanonisch werden konnte und warum er diese Stellung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kurzzeitig verlor. Kipf (60) ist unter anderem Experte für Lehrbuchentwicklung sowie Kinder- und Jugendliteratur zur Antike.

Der öffentliche Vortrag wendet sich „an alle an der Antike und ihrer Rezeption Interessierten“, teilen die Organisatoren der Veranstaltungsreihe, Nina Melis, Lateinlehrerin des Gymnasiums, und Hartmut Loos, Ehrenvorsitzender des Deutschen Altphilologenverbands, mit. Der Verband zählt aktuell rund 6000 Köpfe.