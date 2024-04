Begegnet sind sich Django Reinhardt und Oscar Peterson nie. Der belgische Gitarrist, der in den 1930er Jahren aus New-Orleans-Jazz, französischen „Valses musettes“ und den musikalischen Traditionen der Sinti den „Gypsy Swing“ schuf und somit den europäischen Jazz aus der Taufe hob, und der kanadische Pianist und Komponist, der von den 1950er Jahren an mit seinem Markenzeichen, den rasanten Unisono-Läufen beider Hände, zu einem der bekanntesten Jazzmusiker überhaupt aufstieg. Doch wie gut die Musik der beiden zusammenpasst, zeigten Josef „Wauwau“ Adler, Gypsy-Jazz-Gitarrist aus Ettlingen mit über 40-jähriger Bühnen-Erfahrung, und ein Trio um den rumänisch-finnischen Pianisten Marian Petrescu am Samstag bei einem Konzert im Wachenheimer „Badehaisel“, das allen, die dabei waren, sicher noch lange im Gedächtnis bleiben wird. „Wahnsinn!“, „Weltklasse!“. „Da wird einfach Neues geschaffen!“ waren nur einige der Stimmen aus dem begeisterten Publikum. „Es gibt Instrumentalisten, und es gibt Musiker. Instrumentalisten beherrschen das Instrument. Musiker dagegen erleben Höhen und Tiefen, können Liebe und Traurigkeit, Sonne und Regen, Glück und Versagen ausdrücken. Und darum geht es in der Musik. Um nichts anderes“, kommentierte Wauwau Adler sein Spiel. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer natürlich noch die Namen des Bassisten und des Drummers, Joel Locher und Felix Schrack, die das Ihre zum Gelingen eines großes Abends auf kleinem Raum beitrugen. Klasse!