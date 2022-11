Der TTV Römerberg II bleibt in der Erfolgsspur. Auch der ASV Waldsee konnte den Kreisklasse-Primus am Wochenende nicht stoppen.

Das sieht doch gut aus beim TTV Römerberg. Mit 8:3 gewann die zweiten Mannschaft des Klubs in der Kreisklasse A Nord-Ost gegen den ASV Waldsee III. Es war bereits der fünfte Sieg in der fünften Partie. Makellos stehen die Römerberger ganz oben in der Tabelle und liefern sich mit dem TTC Haßloch und dem FSV Freimersheim einen Kampf um den Platz an der Sonne, der gleichzeitig den Aufstieg in die Kreisliga eröffnet.

Waldsee, die ohne ihren Spitzenspieler Jonathan Seyb und abermals ohne René Fischer spielten, boten mit Sabine Kos, Udo Schultz, Roland Richter und Joshua Seyb durchaus eine schlagkräftige Truppe auf, die aber bereits zu Beginn den Anschluss an Römerberg verlor. Es läuft einfach rund beim TTV, der sich nach einer 3:1-Führung, stetig absetzte. Nur Nachwuchsspieler Sandro Guthmann hatte diesmal noch das Nachsehen in seinen Einzelspielen. Schadlos hielten sich hingegen Amir Amini, der einen knappen 3:2-Sieg gegen Sabine Kos feierte, sowie Dietmar Guhmann und Martin Meyer. Topbilanzen haben sich Dietmar Guhmann (11:0-Siege), Amir Amini (10:1) und Martin Mayer (9:3) in dieser Saison bislang erspielt.

Entscheidende Spiele

Bis zum Ende der Hinrunde stehen für die zweite Garde der Römerberger noch entscheidende Spiele an. Auch die Spitzenteams aus Haßloch und Freimersheim sind noch zu Gast. Zwar hatte die erste Mannschaft der Römerberger in der Bezirksklasse Nord am vergangenen Wochenende eine 1:9-Niederlage gegen den VfB Hochstadt zu verkraften, dennoch sieht es gut aus im Kampf um den Klassenverbleib. Bereits zwei Siege, einen kampflos gegen den TTV Neustadt III und einen Erfolg gegen den TTV Neustadt IV (9:5) fuhren die Römerberger ein. Nur knapp verloren sie im Derby gegen den FV Dudenhofen (7:9). Mit 4:6 Punkten stehen sie in einer dem Tabellenbild nach völlig verzerrten Liga derzeit im Mittelfeld. Mit dem TTV Speyer II steht zumindest noch eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller auf dem Spielplan bis zur Winterpause.

Zur Partie gegen den VfB Hochstadt trat Römerberg stark geschwächt nur mit vier Spielern an. Der einzige Sieg gelang völlig überraschend dem Doppel Hubert Gnad/Florian Cohrs. In fünf Sätzen setzte es sich gegen das Hochstadter Spitzendoppel Christian Schulz/Stefan Fochs durch. Danach schnupperte nur noch Hubert Gnad gegen Tobias Roth an einem Erfolg, trotz zweimaliger Satzführung gewann er nicht.