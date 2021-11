An den Sonntagen im November sind alle Chorgruppen der Dommusik jeweils in den Kapitels- oder Pontifikalgottesdiensten zu hören. Den Beginn machen die Gruppen des Mädchenchores am Dom die morgen um 10 Uhr gemeinsam das Kapitelsamt gestalten. Unter Domkapellmeister Markus Melchiori bringen ihre Stimmen aus über 100 Kehlen den Dom zum Klingen. 15 Mädchen der zweiten Klasse dürfen erstmals im Gottesdienst mitsingen. Zu Gehör kommen die Messe in A von Christopher Tambling, die Motette „Cantate Domino“ der zeitgenössischen amerikanischen Komponistin Nancy Hill-Cobb und Wechselgesänge aus dem Gotteslob. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Am Samstag, 13. November, und Sonntag, 14. November, führen der Nachwuchschor der Domsingknaben sowie der Nachwuchs- und Aufbauchor des Mädchenchores jeweils um 15 Uhr in der Kirche des Priesterseminars St. German das biblische Kurz-Musical „Bartimäus geht ein Licht auf“ aus der Feder von Klaus Wallrath auf. Weitere Lieder zum Zuhören und Mitsingen runden das Singspiel ab. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erforderlich. Anmeldung hierzu über die Homepage der Dommusik www.dommusik-speyer.de.

Zum Abschluss der SchUM-Kulturtage findet am Sonntag, 14. November, um 16 Uhr ein Gastkonzert im Dom statt. Der renommierte Leipziger Synagogalchor unter Ludwig Böhme singt „Meisterwerke der Synagoge“: Werke von Salomone Rossi, Louis Lewandowski, Salomon Sulzer, Samuel Lampel, Heinrich Schalit und anderen. Karten zu 12 Euro (ermäßigt acht Euro) sind über reservix erhältlich oder über die Reservix-Vorverkaufsstellen.

Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, Christkönig, 21. November, gestalten alle drei Gruppen der Domsingknaben das Kapitelsamt um 10 Uhr. Auch hier wirkt der jüngste Jahrgang des Nachwuchschores erstmals im Domgottesdienst mit. Unter Domkantor Joachim Weller singen die über 90 Knaben- und jungen Männerstimmen dieMissa tertia von Lajos Bardos und „Cantate Domino“ des Regensburger Domkapellmeisters Christian Matthias Heiß. Orgel spielt Christoph Keggenhoff.