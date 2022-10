Das ZimmerTheater agiert in Herbst und Winter an drei Spielstätten. Mitte September startete bereits die neue Spielzeit der Bühne in der Heiliggeistkirche.

Aufgrund einer defekten Heizungsanlage, deren Reparatur laut Evangelischer Landeskirche nicht rentabel ist, wurde die Theaterleitung im Sommer mit der Aufgabe konfrontiert, kurzfristig für den Spätherbst und den Winter nach alternativen Spielstätten zu suchen.

Bis Anfang November findet der Spielbetrieb noch wie geplant in der Heiliggeistkirche statt, zur Verfügung gestellte Decken sorgen dafür, dass das Publikum nicht frieren muss. In diesem Zeitraum ist am 8./9. Oktober die Tanz- und Theaterperformance „Fast“ von Giuseppina Tragni zu sehen, in der zwei junge Frauen die Lebens- und Gedankenwelten der heutigen Jugend verhandeln.

Am 21. Oktober sowie am 4./5. November wird das Kooperationsprojekt des ZimmerTheaters mit dem Theater in der Kurve (Neustadt) und dem Theater Alte Werkstatt (Frankenthal) „Zabawa. Die große Party“ von Slawomir Mrozek gezeigt. In dem 70-minütigen Parforceritt ist absurdes Theater in Reinkultur zu sehen. Drei in der Region bestens bekannte Schauspieler (Markus Maier, Christian Birko-Flemming, Jonas Werling) vertreiben sich in der Regie von Hedda Brockmeyer mit viel Spielfreude die Zeit, während sie auf die versprochene Party warten, von der nur leider weit und breit nichts zu sehen ist.

„Deine tiefe Seltsamkeit“

Das Theater in der Kurve gastiert dann am 22. Oktober mit „Deine tiefe Seltsamkeit“ in der Heiliggeistkirche. Die Autorin und Schauspielerin Leni Bohrmann erzählt gemeinsam mit ihrem Spielpartner Siegfried Kralik in der Regie von Christian Birko-Flemming eine poetische Geschichte über Freundschaft, platonische Liebe und das Theater in all seinen Facetten.

Am 6. November spielen Rolf Schüler-Brandenburger und Timo Effler den berührenden Dauerbrenner „Dienstags bei Morrie“, ein lebensbejahendes traurig-schönes Stück über eine tiefe Freundschaft, das seine Premiere im Januar 2018 feierte und seitdem fester Bestandteil des ZimmerTheater-Programms ist.

Die neue große Eigenproduktion „Das perfekte Geheimnis“ (ab 14. Oktober) mit achtköpfigem Ensemble in der Regie von Timo Effler läuft durchgängig im Stage Center Speyer (Hasenpfühlerweide 2). Für das ZimmerTheater ist die Möglichkeit, kurzfristig dorthin ausweichen zu können, ein echter Glücksfall. Denn nicht nur „Das perfekte Geheimnis“ (Vorbericht folgt), sondern auch alle Theater- und Kabarettveranstaltungen finden ab dem zweiten Novemberwochenende dort statt. Modernste Veranstaltungstechnik in dem schönen Theatersaal, ein gemütlicher Barbereich und die verkehrsgünstige Lage mit vielen Parkplätzen direkt vor der Tür bieten perfekte Rahmenbedingungen für das ZimmerTheater.

„Kopfreise“

Mit „Kopfreise“ feiert der Zauberer und Musiker Fabian Strahl am 18. November Premiere mit seinem neuen Programm, das Künstlerkollektiv „die artverwandten“ gastiert mit seiner multimedialen Adaption des Dürrenmatt-Klassikers „Der Besuch der alten Dame“ am 19. November, am 26. November kommt Bernard Paschke von der Leipziger Pfeffermühle mit seinem Programm „Der letzte Schrei“, am 10. Dezember spielt „T.I.M.C. (The InSpeyering Music Club)“ auf mit Rockklassikern von AC/DC bis White Snake, bevor am 11. Dezember zum dritten Adventssonntag das Münsteraner Duo „Die Buschtrommel“ mit einer herrlich (un)besinnlichen „Satirischen Weihnacht“ aufwartet.

Im Januar geht es dann weiter im Stage Center mit ZimmerTheater-Programm: Das Bad Kreuznacher Nahe-Theater gastiert mit dem Klassiker „Offene Zweierbeziehung“ von Dario Fo und Franca Rame am 20. Januar, am 21. und 27. Januar singen, spielen und leben Andreas Krüger und Moritz Erbach in „Das alles – und noch viel mehr, Teil 2“ den legendären Rio Reiser und am 28. Januar tritt die bundesweit erfolgreiche Band „From da Soul“ mit einer krachenden Symbiose aus Soul, Pop und Funk auf.

Abwechslungsreiches Programm

Aber auch die ursprüngliche Heimat des ZimmerTheaters, der stimmungsvolle Gewölbekeller im Kulturhof Flachsgasse, wird wieder häufiger bespielt: Neben Johannes Grehls „Vinyl Club“, der regelmäßig mittwochs und freitags mit verschiedenen musikalischen Angeboten (auch für Kinder und Jugendliche) lockt, spielen die „Speedbreeders“ um Caro Späth und Peter Roth am 29. Oktober Punk Rock Cover und „Balsamico“ am 24. November neue soulige Rocksongs aus eigener Feder. Stefan „Hering“ Cerin präsentiert dort ab November nicht nur den traditionellen „ZimmerTheater Rumble Jam“, sondern auch seinen „Kulturellen Salon“.

Trotz der schwierigen Umstände bietet das ZimmerTheater also dennoch weiterhin ein abwechslungsreiches Programm an gleich drei Spielstätten, geschultert von den unermüdlichen Ehrenamtlern, durch deren Arbeit diese zahlreichen Kulturveranstaltungen erst ermöglicht werden. Das ZimmerTheater freut sich auch in der neuen Spielzeit über zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Eintrittskarten gibt es im Spei’rer Buchladen (Korngasse 17, Telefon 06232 72018) oder per Mail an tickets@zimmertheater-speyer.de. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Homepage www.zimmertheater-speyer.de zu finden.