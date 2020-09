Die Speyerer Polizei sucht nach dem Eigentümer eines Schmuckkastens, der nach ihrer Einschätzung „höchstwahrscheinlich einer Straftat entstammt“. Er wurde am 3. September im Fundbüro der Stadt abgegeben und jetzt über dieses an die Polizei weitergereicht. Gefunden wurde er demnach in der Nähe des Speyerer Kletterwaldes beim Trimm-dich-Pfad. Der Schmuckkasten aus Leder ist weinrot und circa 25 mal 16 mal 14 Zentimeter groß. In ihm waren beim Auffinden noch eine goldfarbene Damen-Armbanduhr, zwei Silberkettchen, eine Kette mit schwarz-grauen Perlen, ein Anhänger aus Bernstein, ein Anhänger mit italienischer Münze, ein ovaler Anhänger mit Seidenmalerei, ein silberfarbener Anhänger mit Stein sowie ein goldfarbener Ohrring in Blütenform mit Stein. Der Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise zum Ablegen am Trimm-dich-Pfad geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06232 137389 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.