Im Rahmen der Picknickkonzerte präsentiert das städtische Kulturbüro im Juli und August erneut vier Konzerte, die beim Sonntags-Picknick genossen werden können.

Die Grünanlagen im Adenauerpark, rund ums Haus Pannonia, auf dem Platz der Französischen Garnison und im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche bieten hierfür die Kulisse. Für die musikalischen Genussmomente sorgen das Frauen-Saxophonquartett Famdüsax, die Mannheimer Akustikband Camie, Singer-Songwriterin Lenya sowie das Akustik-Duo 209GradSüdwest.

Die neue Konzertsaison beginnt dort, wo die alte aufgehört hat: im idyllischen Adenauerpark. Dort sorgt das bestens bekannte Saxophonquartett Famdüsax am 16. Juli mit aktuellen Popsongs und Jazzballaden für gute Stimmung. Die vier Frauen – Michelle Labonte, Yolanda Diefenbach, Julia Zinn und Hanna Kraus – haben Standards zwischen Swing und James Brown so clever und mitreißend arrangiert, dass echtes Bigband-Feeling aufkommt. Erstaunlich, welche Klangfarben und präzise Rhythmen sie dabei aus ihren Instrumenten rauskitzeln können!

Verschiedene Musikwelten

„True Love Music“ ist das Motto der Band Camie um Sängerin Jutta Gückel am 30. Juli am Haus Pannonia. Die vier Musikerinnen und Musiker spielen ohne Harmonie-Instrumente und lassen sich durch verschiedene Musikwelten sowie Sprachen inspirieren. Ihre Musik wird getragen von einer Rhythmusgruppe mit Perkussion und Kontrabass, über die Gesang und Trompete die Melodien erzählen. Der Ton eines jeden Einzelnen und die einfühlsame wie dynamische Art in Verbindung zu treten, prägt das Klangbild der Band.

Am 13. August bringt die Singer-Songwriterin, Sängerin und Pianistin Lenya, die die Welt gerne aus verschiedenen Perspektiven beobachtet und jene Resonanzen in englischsprachige Songs verpackt, zusammen mit Tobias Stolz und TC Debus authentische und handgemachte Musik auf den Platz der Französischen Garnison. Die Lieder ihrer EP-Reihe „Songs about Eve“ handeln davon, etwas Altes schweren Herzens zurückzulassen, einen letzten Blick darauf zu werfen und dann neue Wege zu gehen.

Im Paradiesgarten

Die Speyerer Formation 209GradSüdWest beschließt die Reihe am 27. August am wohl beliebtesten Open-Air-Veranstaltungsort der vergangenen Jahre, dem Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche. Neben eigenen Songs, die mit eingängigen Rhythmen sowie tiefgründigen deutschen Texten locken und irgendwo zwischen Rock, Pop und Folk einzuordnen sind, stehen auch bekannte Hits auf dem Programm.

Jedoch immer mit dem Anspruch etwas Eigenes daraus zu machen und so einen neuen Zugang zu schaffen. Bei einzelnen Stücken verstärkt sich das Duo mit Bläsern.

Sofern die Besuchenden nicht selbst für die kulinarischen Genussmomente sorgen wollen, können sie auf das kleine Angebot von Roland Brönners Kaffeeplätzel, der Donaudeutschen Landsmannschaft sowie des Bauvereins der Dreifaltigkeitskirche zurückgreifen.

Bei schlechtem Wetter wird kurzfristig ein Ausweichort bekannt gegeben.