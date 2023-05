In den Pfingstferien gastiert die Jugendförderung Speyer mit dem Chillmo und dem Jufömobil unter dem Motto „Chillmo. Sag mir wo die Party ist…!“ am Skatepark am Birkenweg in Speyer-Nord. Vom 30. Mai bis 2. Juni sowie vom 5. Juni bis 7. Juni gibt es jeweils ab 15 Uhr neben freien Angeboten auch anmeldepflichtige Aktionen für Jugendliche. So steht Kochen im Chillmo, Skaten mit „Rollbrett Speyer e.V.“ für Anfänger und Profis sowie Basteln für kreative Köpfe im Jufömobil auf dem Programm. Als besonderes Angebot wird die „Kleine Bühne“ im Chillmo erstmals eröffnet. Hier können sich Jugendliche jeweils ab 16.30 Uhr als DJ oder DJane ausprobieren und live performen.

Zur Sache



Infos und Anmeldung im Netz unter www.jufö.de. Ansprechpartner ist Christophe Herbin unter E-Mail: christophe.herbin@stadt-speyer.de.