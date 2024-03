Die neue Osterkerze spielt eine wichtige Rolle bei den Festgottesdiensten im Dom. Sie ist in diesem Jahr von den Maltesern übergeben worden.

„Mit der Spende der Osterkerze an den Dom verbinden wir vor allem die Hoffnung auf Frieden“, sagte der Diözesanleiter des Malteser Hilfsdienstes im Bistum Speyer, Christopher Wolf, bei der Übergabe der Kerze an Domdekan Christoph Kohl. Die Osterkerze für die Kathedrale wird traditionell im Speyerer Kloster Karmel gefertigt. In der Osternacht wird sie in einer Prozession als einzige Lichtquelle in den dunklen Dom getragen. Ihr Licht wird an alle Gläubigen weitergegeben, die ihre Kerzen daran anzünden und damit die Kirche erhellen.