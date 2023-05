Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Gedächtnismusiken lag Stephan Rahn bei den Beethoven gewidmeten Dom-Musiktagen nicht so falsch. Obwohl der Bonner Meister zwar mit Kirchen-, aber nicht mit Orgelmusik hervor getreten ist. Aber auch ohne Beethoven hatte Rahns Orgelabend am Mittwoch in St. Joseph Wucht und Dynamik.

Der Organist widmete sein vielgestaltiges Programm seiner anwesenden und mit einem Bukett geehrten Vorgängerin Marie Theres Brand, die vor 30 Jahren für die nun in die Jahre gekommene Wilbrand-Orgel