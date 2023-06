Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Thema Digitalisierung an Schulen ist nicht neu in Speyer. Verändert haben sich die Anforderungen, die an die Verwaltung gestellt werden.

„Früher waren die Schulen autark. Vor etwa 20 Jahren haben wir als Stadt die IT unter unsere Fittiche genommen“, blickt Andreas Heck, Abteilungsleiter EDV und Telekommunikation im Fachbereich