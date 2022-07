„Im Laufe des Freitags“, 29. Juli, soll die Obere Langgasse nach rund acht Monaten wieder für den Verkehr freigeben werden. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Der Bereich unterhalb der Bahnbrücke ist gesperrt, um Arbeiten an den beiden gegenüberliegenden Großbaustellen des Gemeinnützigen Siedlungswerks (GSW) und der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz zu ermöglichen. Die Freigabe erfolgt somit plangemäß vor Ende des Monats. Sie ist auch erforderlich, um Erneuerungsarbeiten am Bahnübergang Schützenstraße zu ermöglichen. Dieser wird – wie zuvor die Übergänge Mühlturmstraße und Alte Schwegenheimer Straße – von der Deutschen Bahn modernisiert. Er wird deshalb laut Stadtverwaltung ab Montag, 1. August, bis voraussichtlich Freitag, 12. August, für den fließenden Verkehr gesperrt. Fußgänger könnten passieren, so die Straßenverkehrsbehörde, die unter Telefon 06232 14-2938 Fragen beantwortet.