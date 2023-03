Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die junge, aus der Pfalz stammende Mezzosopranistin Nora Steuerwald, mehrfach auch im Speyerer Musikleben präsent, ist auf Heimatbesuch – und plaudert ein bisschen davon darüber, was gerade ist und was werden könnte. Sie war jetzt auch in der Pfalz zu hören.

Als wir uns 2016 zuletzt trafen, da hatte sie gerade mit ihrem Gesangsstudium an der Musikhochschule Würzburg begonnen, sprudelte Nora Steuerwald nur so vor Vitalität, neugieriger Ungeduld