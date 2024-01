Fruchtig frisch mache er Lust auf den Frühling: Der Dombauverein Speyer hat am Mittwoch seinen neuen Domsekt vorgestellt. Geliefert wird der gute Tropfen vom Winzerverein Deidesheim. Vom Verkaufspreis in Höhe von 10,90 Euro fließen zwei Euro als Spende in die Kasse des Dombauvereins, der damit Sanierungsmaßnahmen an der weltweit größten romanischen Kathedrale unterstützt. Nach Angaben des Winzervereins wird der Riesling Brut in traditioneller Flaschengärung hergestellt und handgerüttelt. Entstanden sei ein „prickelnder und feinmoussierender Schaumwein mit fruchtig frischen Aromen von Zitrusfrüchten und knackigen Äpfeln“ sowie mit „vitalen mineralische Noten“. Mit seiner „belebenden Struktur“ mache der Sekt „Lust auf den Frühling“ und passe als Speisenbegleiter wunderbar zu einer Speyerer Brezel. Das Etikett auf den Flaschen wurde vom Dudenhofener Künstler Oliver Schollenberger gestaltet. Erhältlich ist der Sekt ab 19. Februar in der Dom-Info auf der Südseite des Gotteshauses. Bereits zuvor ist er direkt über die Winzergenossenschaft Deidesheim, die Geschäftsstelle des Dombauvereins Speyer und in ausgewählten Geschäften in Speyer zu erwerben.