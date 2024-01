Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Phillip Nowak ist der neue Verwaltungsdirektor des St.-Vincentius-Krankenhauses in Speyer. Der Job und die Liebe haben ihn in die Pfalz gebracht. Er steuert einen großen Gesundheits- und Wirtschaftsbetrieb, auf den herausfordernde Zeiten zukommen. Die „Vincenz“-Verantwortlichen gehen diese in demonstrativer Gelassenheit an.

Er ist ein gebürtiger Bonner, der berufliche Erfahrung lange Zeit in Norddeutschland gesammelt hat und nun am Besprechungstisch in Speyer sagt: „Man landet immer dort, wo man hingehört.“