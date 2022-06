Die Polizei hat den Fahrer, der mit seinem Auto am 27. Mai einen 64-jährigen Fußgänger zwischen Speyer und Dudenhofen erfasst und tödlich verletzt und Fahrerflucht begangen haben soll, immer noch nicht gefunden. Am Freitag hat sie einen neuen Zeugenaufruf gestartet: Bewohner der Gemeinde Dudenhofen werden gebeten, mögliche Aufnahmen von Überwachungskameras „insbesondere der näheren Tatortumgebung“ den Ermittlern zur Verfügung zu stellen. Gedacht sei etwa an auf Hofeinfahrten gerichtete oder in Autos installierte Kameras. „Wir sind dankbar für jeden Hinweis“, sagte Susanne Lause, Sprecherin der Polizeiinspektion Speyer. Es hätten sich weitere Bürger gemeldet, seit Anfang der Woche der mögliche beteiligte Pkw auf eine Mercedes C-Klasse der Baujahre 2002 bis 2004 eingegrenzt worden war. Ihre Kollegen gingen jetzt einzelnen Hinweisen nach, aber es gebe noch keinen Treffer.

„Wir hoffen, dass wir bald mehr haben“, so Lause. Das leblose Opfer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war an einem späten Freitagabend mit schweren Kopfverletzungen an der B39 kurz vor der Abfahrt in den Dudenhofener Boligweg gefunden worden.