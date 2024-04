Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag prallt eine Jugendliche mit ihrem Leichtkraftrad an der Stockholmer Straße gegen einen Laternenpfahl. Jede Hilfe kommt zu spät. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. An der Schule der jungen Speyerin herrscht tiefe Trauer.

Ein wenig verloren stehen die ersten Kerzen unweit der Stelle am Rand der Stockholmer Straße, an der am Sonntagnachmittag ein 16-jähriges Mädchen mit ihrem Leichtkraftrad tödlich verunglückte.