Ein blutverschmierter Mann in der Bahnhofstraße ist laut Polizei am Donnerstagmorgen, 6.10 Uhr, gemeldet worden. Polizisten seien vor Ort auf einen 26-jährigen Mann getroffen, der ihnen gegenüber angegeben habe, zuvor in einem Lokal von zwei Männern grundlos geschlagen worden zu sein. „Die weiteren Ermittlungen brachten sowohl das Lokal als auch die beiden anderen Männer ans Licht“, berichten die Beamten. Sie gehen nun davon aus, dass der 26-Jährige dort einen Gleichaltrigen und einen 30-Jährigen beleidigt hat. Eine Folge davon sei eine Rangelei mit Verletzungen auf beiden Seiten gewesen. Die Polizei habe mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.