Das Süßwaren-Fachgeschäft Hussel Confiserie in der Maximilianstraße 22 hat Tradition in Speyer – und steht nun möglicherweise aufgrund eines Insolvenzverfahrens auf der Kippe.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat sich dazu mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet. Dass die Kommunen keine Handhabe hätten, um etwas zur Rettung ihrer jeweiligen Filialen beizutragen, sorge für „große Frustration“. Sie fordert: „Es ist dringend erforderlich, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf übergeordneter politischer Ebene verbessert werden. Dazu gehört meines Erachtens auch eine Überarbeitung des Insolvenzrechts, um zu verhindern, dass im Laufe eines Insolvenzverfahrens von einer Holding massiv Gelder abgezogen werden können und somit eine Rettung der einzelnen Geschäfte deutlich erschwert wird.“

Hintergrund ist demnach die zweite Insolvenz in etwas mehr als drei Jahren, die die zur Deutschen Confiserie Gruppe gehörenden Firmen Arko, Eilles und Hussel im Februar angemeldet haben. 1200 Beschäftigte in mehr als 280 Filialen müssten in eine ungewisse Zukunft blicken, so Seiler. „Der Fall zeigt, dass hier – ähnlich wie bei den jüngsten Entwicklungen um Galeria Karstadt Kaufhof – leider keine Unternehmenspolitik im Sinne der Arbeitnehmenden und der Kundschaft betrieben wird.“ Auch Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, äußert sich besorgt: „Ein Schließung würde die Maximilianstraße als Einzelhandelsstandort weiter schwächen.“

Immobilie wird inseriert

Ob die Speyerer Filiale auf einer Schließungsliste steht, teilt der Hamburger Insolvenzverwalter auf Anfrage nicht mit. Vor Ort ist die Rede von einem Abwarten bis Ende März. Im Internet ist derweil schon eine Annonce des Wiesbadener Maklerbüros Paul & Partner aufgetaucht, die den Laden in der Maximilianstraße 22 neu belegen möchte. „Vorankündigung! Hier wartet Ihr neuer Laden direkt in der Fußgängerzone“, heißt es darin. Für 135 Quadratmeter Verkaufsfläche werden 6300 Euro Monatsmiete aufgerufen. Der Laden sei verfügbar, heißt es bei Paul & Partner auf Anfrage. Eine schriftliche Anfrage zu Details wurde am Dienstag nicht beantwortet.