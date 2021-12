Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag eine 18-Jährige bei einem Auffahrunfall in der Landauer Straße. Wie die Polizeiinspektion Speyer vom Wochenende mitteilt, war die junge Frau mit ihrem Opel Vectra dort unterwegs und wollte auf die B39 in Richtung Speyer-Zentrum abbiegen. Dabei musste sie „verkehrsbedingt“ kurz anhalten. Ein hinter ihr fahrender 50-Jähriger konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Wagen der 18-Jährigen auf. Sein Wagen war laut Bericht nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der 18-Jährigen stellten die Beamten „im Rahmen motorischer Tests“ zudem fest, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr 46-jähriger Beifahrer roch stark nach Marihuana, welches die Beamten dann auch bei ihm fanden. Gegen den Beifahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, gegen die junge Frau ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.