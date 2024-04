Die 72-Stunden-Aktion der katholischen Jugend hat in Speyer mehr als respektable Ergebnisse erbracht. Der Regen im Aktionszeitraum von Donnerstag- bis Sonntagabend war dabei die größte Schwierigkeit. Trotzdem wurde Lust auf mehr geweckt.

Beispiel St. Otto: An der „Betonkirche“ in Speyer-West haben die Malteser Jugend und Messdiener der Pfarrei Pax Christi Großes geleistet. Nicht nur eine Wand wurde gereinigt und mit Motiven aus dem Neuen Testament bemalt, sondern auch die Unterkirche hergerichtet. „Die ganze Gruppe hatte, dem Wetter zum Trotz, großen Spaß bei der Aktion. Für eine Zeit mit beständigerem Wetter ist nun geplant, die andere Seite der Wand ebenfalls zu gestalten“, berichtet Teamleiterin Sophie Schwenzer.

„Geschafft“, vermeldeten auch Freiwilligendienstleistende des katholischen Jugendverbands BDKJ, die einer Wohngruppe in der Viehtriftstraße 41 unter anderem einen Tisch und drei Bänke aus robustem Douglasien-Holz installierten.

Voller Begeisterung: Freiwilligendienstler beim Start in der Viehtriftstraße. Foto: Christmann

Auch der alte Schuppen auf dem Gelände ist kaum wiederzuerkennen. Er wurde in blauer Farbe bemalt, Bewohner und Helfer haben darauf in weiß einen Abdruck ihrer Hände hinterlassen. Tobias Christmann berichtet von 13 Freiwilligen zwischen 16 und 23 Jahren, die viel Beistand auch aus der Nachbarschaft und von Sponsoren erfahren hätten und am Ende umso stolzer das Begegnungsfest mitfeierten.

Viehtriftstraße: Sitzgelegenheiten für Wohngruppe. Foto: Christmann

Bei der Kita St. Joseph waren Jugendgruppen der KJG aktiv. „Es hat super geklappt“, so Organisator Simon Hölldorfer. „Wir konnten alles umsetzen, was geplant war.“

Viel schöner als vorher: bemalte Wand in der Josephs-Kita. Foto: Hölldorfer

Die 40 Aktiven zwischen zehn und 50 Jahren hätten unter anderem Wände verschönert, einen Fallschutz für die Vogelnest-Schaukel hergestellt, eine Hütte instandgesetzt und eine Wippe aufgebaut. Profiteure: die Kita-Kinder.

Pfadfinder von St. Konrad und dem Dom-Stamm waren bei einer weiteren Kita aktiv: Auch die Kinder von St. Christophorus im Erlich haben am Montag ihre Außenanlage kaum wiedererkannt – den täglich 20 Helfern bei diesem Projekt sei Dank.

Nass, aber zufrieden: Teilnehmer bei der Kita St. Joseph. Foto: Hölldorfer

„Wir haben alles durch Spenden, welche an diesem Wochenende durch uns gesammelt wurden, erreicht“, so Organisator Tobias Hirt von den Pfadfindern aus dem Speyerer Norden. Nicht nur die Matschküche ist neu, sondern unter anderem auch ein Insektenhotel sowie ein Tast- und Fühlpfad. Dazu kommen verschönerte Beete und drei nagelneue Sitzgruppen im Freien.