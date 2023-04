Am 16. April endete die Landesausstellung „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie“ im Historischen Museum der Pfalz.

Die Präsentation begleitete die Geschichte der Habsburger von ihren Anfängen über drei Jahrhunderte. Mit knapp 50.000 Besucherinnen und Besuchern erreichte die Ausstellung etwa die Hälfte des Zuspruchs, den vergleichbare Schauen vor der Pandemie erreicht hatten.

Museumsdirektor Alexander Schubert zog eine positive Bilanz: „Das Kulturinteresse ist bei den Menschen nach dreijähriger pandemiebedingter Pause weiterhin vorhanden. Die noch in den Wintermonaten vorhandene Zurückhaltung beim Besuch von Großausstellungen weicht mehr und mehr der Begeisterung, sich wieder Kunst und Kultur zuzuwenden.“ Dies werde unter anderem daran deutlich, dass von den 361 angemeldeten Gruppen 200 innerhalb der letzten 5 Wochen, im März und April, die Ausstellung besuchten. „Der Trend geht in die richtige Richtung, die Leute machen sich wieder auf den Weg ins Museum. Das macht Hoffnung für künftige Projekte“, so Schubert.

Jetzt kommt König Ludwig I.

Die Ausstellung war auch Anlass für die Aufnahme des Speyerer Doms in die „Via Habsburg“, eine seit 2014 zertifizierte Kulturroute des Europarates. Zu den prominenten Besuchern der Schau zählten die Wissenschaftsjournalistin und TV-Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim, Ministerpräsident a. D. Bernhard Vogel und verschiedene Mitglieder des deutschen und europäischen Hochadels.

Erstmals wurde eine Podcast-Serie zur Ausstellung produziert: Im Dialog mit Expertinnen und Experten widmete sich der Podcast „Hörgedeck“ Themen und Aspekten des Lebens zu Zeiten der Habsburger.

Das Historische Museum eröffnet am 17. September die Ausstellung „König Ludwig I. – Sehnsucht Pfalz“ und am 1. Oktober eine Ausstellung „We love Playmobil. 50 Jahre Spielwelte(n)“. Anlass für die interaktive Großausstellung ist der 50. Geburtstag des Kultspielzeugs Playmobil.

