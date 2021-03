Voraussichtlich keine Rennen im klassischen Tourenwagensport bestreitet der Speyerer David Jahn in dieser Saison. Das teilte er der RHEINPFALZ auf Anfrage mit: „Ich habe kein Budget“, sagte er. Vielleicht komme er als Ersatzfahrer oder als Coach für jüngere Piloten zum Einsatz. Im vergangenen Jahr saß Jahn beim ADAC GT Masters im Porsche des KÜS Team75 Bernhard.

Drei Einsätze

Für dieses bestreitet Jahn, der in Leipzig arbeitet und lebt, drei Einsätze im GTC Race ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkgetriebe und Lenkrad: „Gespräche laufen.“ Noch steht nicht genau fest, wann Jahn startet. Das hänge auch von den Verpflichtungen anderer Fahrer ab.

Im Test Ende des Monats in Jahns Wohnzimmer Hockenheimring sitzt er dann auch erstmals 2021 in einem Rennwagen. Die Serie beginnt Ende April in Oschersleben. Jeweils zum Monatsende Mai, Juli, August folgen Lausitzring, Nürburgring sowie Assen (Niederlande), ehe 2021 Mitte September in Hockenheim endet.