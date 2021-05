Eine ausdrucksvolle Stunde der Einkehr bescherte der Motettenchor Speyer am Abend des Allerheiligen-Sonntags einer aufmerksam mitgehenden Hörgemeinde in St. Joseph. „Immortal Bach“ nannte Chorleiter Stephan Rahn sein Konzert nach der in Programm-Mitte ruhig zelebrierten A-cappella-Huldigungsmusik des norwegischen Zeitgenossen Knut Nystedt.

Unsterblich zeigte sich Bach selbst mit zweien seiner vom Chor in intonationskräftiger und frohgemuter Klangrede aufgeführten Motetten.

Die epidemiologischen Vorschriften zwangen den 25-köpfigen Motettenchor zu einer breiten Aufstellung vor den Altarstufen bis in die Seitengänge. Das ergab einen weiten, stereophonen Raumklang. Je nach Sitzplatz konnten die Besucher die kultivierten und sicher intonierenden Einzelstimmen besonders heraus hören. Die Schlagkraft einer kompakt stehenden Chorgemeinschaft war dennoch nicht zu missen, da Rahn seine weit auseinanderstehende Sängerschar mit breit-deutlicher Dirigiergestik gut zusammen hielt. Und weil sich der Motettenchor in einheitlicher Stimmbildung und und rhythmischer Präzision bestens vorbereitet zeigte.

Strömender Fluss

In der einleitenden Trauer-Motette „Der Gerechte kommt um“ von Bach über „Tristis est anima mea“ („Traurig ist meine Seele“) seines Vorgänger Johann Kuhnau legte Rahn eine ruhige, aber nicht schleppende Gangart vor. Er sorgte für einen strömenden Fluss und einen ausgewogenen Zusammenklang der in italienischer Manier reich harmonisierten Trauermusik. Das Originalklang-Ensemble „L'arpa festante“ grundierte aus dem Chorraum heraus profund tragend und rhythmisch stabil.

Im Hauptwerk, Bachs symmetrisch angeordneter Motette „Jesu meine Freude“, überzeugte der Motettenchor mit wandlungsfähiger, aber stets einheitlich-geschlossener Diktion in den choralen Teilen und mit expressiver Schlagkraft wie auch mit bemerkenswerter Sicherheit im polyphonen Geflecht in den motettischen Passagen. Dramatische Wucht und ausladende Dynamik begeisterten in „Trotz dem alten Drachen“. Gutes Stehvermögen bewies der Chor im fugieren Satz „Ihr aber seid nicht fleischlich“ mit affirmativer Kraft in der Schlusszeile. Die beiden Terzette teilte Rahn sinnvoll einmal den hellen, dann den tieferen Simmen zu. Gezielt akzentuiert erlebte man die fröhliche Verkündigungsrede „So nun der Geist“.

Italienische Attacke

Bei der instrumentalen Stützung erwiesen sich die Mitglieder der „Arpa festante“ von hoher kongruenter Beweglichkeit, ohne aber die sängerische Klangrede zu sehr zu beeinträchtigen. Die „Arpa“-Musikanten steuerten noch mit enormer Geläufigkeit die kunstvolle instrumentale Fantasia gleichen Titels „Jesu meine Freude“ Johann Sebastians und eine abwechslungsreiche Suite in e-Moll des Bach-Cousins Johann Bernhard Bach bei. Diese Ouvertüren-Suite übestieg dann den konventionellen französischen Stil in ihrem Air mit expressivem Auf und Ab sowie im frischen, zweiten Menuett mit italienischer Attacke doch erfreulich.

Nystedts clusterartige Überhöhung des Bach-Chorals „Komm süßer Tod“ steigerte den räumlichen Klangeffekt noch mit fünf noch weiter auseinandergezogenen Untergruppen, die in vibrierend-tremolierender Gesangstechnik eine spektrale Leuchtkraft zündeten. Ihr chorisches Legato erzeugte den Höreindruck eines akustischen Ewigen Lichtes.