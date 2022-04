Der Turn- und Sportverein Speyer (TSV), die Sektion Speyer des Deutschen Alpenvereins und der Judo-Sportverein Speyer (JSV) sind 2022 die mitgliederstärksten Sportvereine in Speyer und Umgebung.

Das zeigt die alljährlich Ende März abgeschlossene neueste Mitgliederstatistik des Sportbundes Pfalz. Mit 3506 Mitgliedern den zweiten Platz aller 2027 vom 1. FC Kaiserslautern (16.607) angeführten Vereine nimmt der TSV Speyer ein, gefolgt von den Älplern (1685) und dem JSV (1259).

Speyerer Vereine