Wegen zahlreicher Krankheitsfälle bei Mitgliedern von Chor und Orchester verschiebt PalatinaKlassik die für kommenden Sonntag in St. Otto geplante Aufführung von Händels „Messias“ auf Sonntag, 18. Juni, 16 Uhr, ebenfalls in St. Otto.Als „Trostpflaster“ gibt es am Sonntag, 30. April, um 16 Uhr in der Kirche St. Otto in Speyer-West ein Konzert bei freiem Eintritt.

Es musizieren der Tenor Michael Wagner, der Vorsitzende des Fördervereins PalatinaKlassik, und Leo Kraemer, der künstlerische Leiter. Erklingen werden Gesangs- und Orgelstücke von Bach, Händel, Messiaen und anderen sowie Improvisationen.

Leo Kraemer ist gerade von einer Konzertreise aus Mexiko zurück nach Speyer gekommen. Im Mai wird er dann wieder in der Philharmonie in St. Petersburger auftreten, in einem Konzert der dortigen Philharmoniker mit Schuberts dritter und Beethovens zweiter Sinfonie sowie in einem Orgelkonzert.

Konzerte mit Händels „Messias“ wird es nun vor dem in Speyer am Sonntag, 21. Mai, um 16 Uhr in der Katholische Pfarrkirche St. Laurentius in Hülzweiler im Saarland und am Pfingstmontag, 29. Mai, 16 Uhr, in der Abteikirche Eußerthal geben. Infos unter www.palatina-klassik.eu.